2024年7月より開催、大きな話題を呼んだ「D’FESTA JAPAN FINAL」。世界で活躍する人気K-POPアイドルが登場した写真集『D’FESTA COMPLETE EDITION』が一般発売されました。SNSを中心にファンからは大満足の声が続出…！ファンならば絶対にゲットしたい『D’FESTA COMPLETE EDITION（SEVENTEEN Ver.）』を、今回は3名様にプレゼント♡ 最後までチェックしてくださいね。豪華すぎる写真集『D’FESTA COMPLETE EDITION』新作が