【モデルプレス＝2024/11/14】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第3回は、東日本代表“吉田伊吹（よしだ・いぶき）”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一のイケメン中学生”ファイナリストたち◆吉田伊吹（よしだ・いぶき）さんプロフィール出身：愛知県学年：3年生誕生日：2月13日MBTI：