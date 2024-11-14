【A2（ヨルハA型二号）】 受注期間：11月14日～2025年1月8日 2025年8月 発売予定 価格：20,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「A2（ヨルハA型二号）」を2025年8月に発売する。受注期間は2025年1月8日まで。価格は20,000円。 本製品は、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」より「A2（ヨルハA型二号）」を1/7ス