【イレイナ ～初夏の蒼穹～】 受注期間：11月14日～2025年1月8日 2025年11月 再販予定 価格：27,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「イレイナ ～初夏の蒼穹～」を2025年11月に再販する。受注期間は2025年1月8日まで。価格は27,000円。 本製品は、アニメ「魔女の旅々」より「イレイ