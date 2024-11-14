愛知県稲沢市の集合住宅で爆発物を製造し所持したなどとして、28歳の男が逮捕されました。住所不定・無職の立松功有容疑者(28)は、今年7月まで住んでいた愛知県稲沢市の集合住宅で、人に危害などを加える目的で爆発物9点を製造し、所持した疑いなどが持たれています。偽造の運転免許証でクレジットカードを不正入手した犯罪グループを捜査する過程で、警察が立松容疑者の自宅を家宅捜索した際、爆発物のほか、栽