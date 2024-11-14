ILLITの新曲「Cherish（My Love）」が米ビルボードで人気を博している。12日（現地時間）、米ビルボードが発表した最新チャート（11月16日付）によると、ILLITの2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のタイトル曲「Cherish（My Love）」が「グローバル」で77位、「グローバル200」で136位を記録し、2週連続でチャートインした。「Cherish（My Love）」とデビュー曲「Magnetic」は韓国の主要音楽配信チャートでも人気を得ている。「Che