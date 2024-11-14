東京発、2024年11月12日2024年12月1日に創業110周年を迎えるマセラティは、2024年11月15日より7日間にわたり、渋谷スクランブル交差点を囲む7つの大型モニターでマセラティが提唱する、イタリアン・ラグジュアリーとエレガンスを象徴する2つの特別映像を放送すると発表した。【画像】映像に登場する最新の3モデルをチェック全118枚一つ目の映像は日本でも絶大な人気を獲得しているイタリアのロック・バンド“マネスキン”のフロ