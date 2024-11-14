第1日、笑顔でホールアウトする6アンダーで首位の河本結＝エリエールGC松山大王製紙エリエール・レディース第1日（14日・愛媛県エリエールGC松山＝6575ヤード、パー71）今季1勝の河本結と山下美夢有、ツアー未勝利の工藤遥加と政田夢乃が65で回って首位に並んだ。既にポイントによる年間女王に決まっている竹田麗央は66をマークし、高橋彩華とともに1打差の5位につけた。鈴木愛ら13人が67で7位。今季限りで第一線を退く上田桃