【パリ共同】フランス検察は13日、極右政党の指導者マリーヌ・ルペン氏に対し、公金不正流用の罪で禁錮5年と5年間の公職追放を求刑した。フランスメディアが伝えた。判決次第で次期大統領選に出馬できない可能性もある。