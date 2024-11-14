東京都はインフルエンザの流行シーズンに入ったと発表しました。都によりますと、今月10日までの1週間に報告された季節性インフルエンザの患者の数は、1医療機関あたり「1.12人」だということです。流行開始の目安となる「1人」を超えたことから、都はきょう、流行シーズンに入ったと発表しました。患者の67.7％が10代以下だということです。都は、こまめな手洗いや消毒、マスクの着用などの感染対策を呼びかけています。