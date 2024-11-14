元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（29）が14日までに大手下着メーカー「PEACH JOHN」の公式アカウントに登場。ランジェリー姿を公開した。公式アカウントは「『今、気になるあの人が着こなす冬の本命ランジェリー』with森香澄」と書き出し、黒のブラジャー＆黒のガーターベルト付きのショーツを着る森のセクシーショットを公開。そして「本日公式通販サイトで公開のスペシャルコンテンツに森香澄さんが登場。森香澄さん