里親さんの姿を見つけると、ゴロニャーンと甘えてくる子猫のサンちゃん。里親さんが「どうしたのぉ？」と声をかければさらにベッタリ体をすり寄せます。抱っこしてあげれば、里親さんの顔をペロペロ。【写真】サンちゃんを含む3きょうだいはスクスク成長しました夜は里親さんの横で一緒。安心した表情を浮かべてグッスリ眠ります。里親さんのそばにいる安心感からか、朝自分で起き出すことはなく、里親さんが起こしてやっと動き出