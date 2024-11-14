中国国家航天局によると、海水塩分濃度観測衛星が14日午前6時42分、キャリアロケット「長征4号B遥53」によって太原衛星発射センターから打ち上げられた。キャリアロケットは正常に飛行し、衛星を予定の軌道に投入した。打ち上げミッションは無事成功した。新華社が伝えた。海水塩分濃度観測衛星は国家民生用宇宙インフラの科学研究衛星で、「海洋4号01星」とも呼ばれる。衛星は総合開口放射計やアクティブ型・パッシブ型検出器など