14日午後、NCT DREAMがヨーロッパツアーを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてイギリス・ロンドンから韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・NewJeansからIVE、NCT DREAMまで！「SBS歌謡大典」ラインナップ第1弾を公開…クリスマスに生放送・NCT DREAM、タイトル曲「When I'm With You」MVを公開…甘い歌詞に注目