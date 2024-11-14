伊東地方創生相（右から4人目）に要請書を手渡す全国知事会会長の村井嘉浩宮城県知事（同3人目）ら＝14日午後、東京・霞が関全国知事会会長の村井嘉浩宮城県知事など地方6団体の代表らは14日、東京都内で伊東良孝地方創生担当相と会い、人口減少の克服に向けた対策を強力に進めるよう要請した。若者や女性にとって魅力的な地域社会づくりへ、政策を統括する司令塔組織の設置や、経済界や労働界など各界と広く連帯した国民運動の