政府・与党は、経済対策の裏付けとなる２０２４年度補正予算案を審議する臨時国会について、２８日に召集する方針を固めた。１０月の衆院選後、初の本格的な国会論戦の場で、過半数を割り込んだ与党が野党の協力を得ながら、補正予算案を成立させられるかどうかが大きな焦点となる。政治資金規正法の再改正を含めた政治改革も大きなテーマとなる見通しだ。第２１５特別国会は１４日、４日間の会期を終えて閉会した。