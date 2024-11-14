大分県九重町で新たに地熱発電の建設を目指し、15日から実施される掘削調査の現場が公開されました。 【写真を見る】くじゅう連山の北西部九重町で新たな地熱発電所を建設へ掘削調査の現場を公開大分 九電みらいエナジーは、くじゅう連山の北西部にある九重町の泉水山北側で地熱発電の建設を目指していて、2022年から資源調査を行っています。 15日から掘削調査が始まるのを前に報道関係者に14日現地が公開されまし