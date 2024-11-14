◆大相撲九州場所５日目（１４日・福岡国際センター）関脇・霧島（音羽山）は、東前頭筆頭・王鵬（大嶽）に引き落としで敗れ、初日から５連敗となった。激しい突っ張り合いとなったが、王鵬のいなしに土俵にはってしまった。