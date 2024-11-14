元テレビ朝日アナウンサーでベンチャー企業の執行役員となった大木優紀さん（４３）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、元フジテレビアナとの交流を明かした。「元フジテレビ永尾亜子さん、ＮＥＷＴトラベルリポーター加入主にＹｏｕＴｕｂｅＮＥＷＴ公式チャンネルで海外リポートを行っていくトラベルリポーターに亜子ちゃんが加入してれましたー」とつづり、２２年にフジテレビを退社したフリーの永尾亜子アナウン