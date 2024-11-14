［東京１４日ロイター］ - 三井住友フィナンシャルグループは１４日、発行済み株式の１．５％にあたる６０００万株・１５００億円を上限とする自社株買いを決議した。取得期間は１５日から２５年１月３１日まで。取得した株式はすべて消却する。