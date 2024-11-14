【男子ゴルフ・ダンロップ・フェニックス】第１日（１４日、宮崎・フェニックスＣＣ、７０４２ヤード＝パー７１、賞金総額２億円、優勝４０００万円）ツアー未勝利の佐藤大平が６５で回り、単独首位で発進した。１打差の２位は木下稜介、阿久津未来也ら６人。さらに１打差の８位で松山英樹ら７人が続いた。昨年大会をアマチュアで制した杉浦悠太は３６位、前週優勝の石川遼は４８位。１６歳のアマ、松山茉生（福井工大福井高