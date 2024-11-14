中国の氷雪産業に大きな将来性、上場企業が布石急ぐ第25回ハルビン氷雪大世界パークで遊ぶ観光客。（2023年12月17日撮影、ハルビン＝新華社記者/劉赫垚）【新華社北京11月14日】中国ではここ数年、一連のハイレベルな競技大会の開催がけん引する形でウインタースポーツの普及が加速し、氷雪観光が盛んになりつつある。氷雪観光資源が豊かな一部の地域は、一年中いつでも氷雪観光が可能な産業チェーンの構築を模索し、氷雪