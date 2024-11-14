2024年11月11日「サッカーの日」・「カズの日」に、キングカズこと三浦知良選手（57）が来季もJFL（日本フットボールリーグ）・アトレチコ鈴鹿で現役続行することを表明。 来季でプロ40年目を迎えるレジェンド。 JFL第28節 クリアソン新宿vsアトレチコ鈴鹿の試合後の囲み取材で、サッカーの聖地・国立競技場で試合を行うことや、背番号「11」への想いなどを報道陣に語った。