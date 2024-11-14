通貨オプションボラティリティードル円１週間は９．５７％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.577.358.327.30 1MO9.937.288.927.20 3MO10.557.249.727.54 6MO10.487.249.947.79 9MO10.467.2210.078.00 1YR10.437.2410.168.16 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.709.536.84 1MO10