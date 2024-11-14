宇宙航空研究開発機構（JAXA）は日本時間2024年11月14日に観測ロケット「S-520」34号機（S-520-34）の打ち上げを実施しました。ロケットは正常に飛行し、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所の南東海上に落下したことをJAXAが発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：S-520-34ロケット：観測ロケットS-520-34打ち上げ日時：日本時間2024年11月14日11時30分発射場：内之浦宇宙空間観測所（日本）ペイロー