【ロサンゼルス＝帯津智昭】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１３日（日本時間１４日）、本拠地ロサンゼルスでのグリズリーズ戦で先発し、３５分４７秒のプレーで１９得点、７リバウンドだった。チームは１２８―１２３で勝ち、３連勝を飾った。グリズリーズの連勝は３で止まり、ベンチ入りした河村勇輝は出場せず、日本人対決はお預けになった。今夏のパリ五輪で日本代表として一緒にプレーした八