【長崎市・西海市】観光スポットSpot.1日本一ピッチに近い！ 臨場感満載のスタジアム／長崎スタジアムシティJR長崎駅から徒歩約10分という好アクセスの立地に、2024年10月14日（月）にグランドオープンした「長崎スタジアムシティ（ながさきすたじあむしてぃ）」。一番の魅力は、試合がない日でも自由に入れるところ。しかも、観客席に座ったり、ピッチに下りたりできるのです！ 注目の座席は「プレイヤーズスイート」。日本一ピッ