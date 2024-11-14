新ガールズグループMYERAの田中琴（Koto）が14日、自身のInstagramで新しいヘアスタイルを披露し、多くの反響を呼んでいる。投稿には「黒髪Kotoです」と、自身の新しい黒髪スタイルをアピールするコメントが添えられ、ファンからの注目を集めた。MYERAは、Koto、Yui、Aguri、Riria、Himenaの5人からなるガールズグループで、2025年1月1日にデビューシングル「Lie ライ Lie ライ／Be Naked」をリリースする予定だ。この新しい黒髪ス