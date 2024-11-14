お迎え時期のタイミングについて【小鳥のトリセツ】個性は違えど、どの子も尊い命。お迎えしたら最後まで愛してあげて／トリ扱い説明書（1）小鳥は癒やしをくれる可愛いパートナー。でも初めて飼う場合、事前に何を用意すればいいのか、毎日どんなお世話が必要なのか、分からないことはたくさんありますよね。そこで頼りになるのが、3羽の小鳥と暮らす鳥野ニーナさんが、マンガでわかりやすく発信する小鳥の飼い方。自身の経験やエ