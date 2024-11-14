ネットプロテクションズホールディングスはこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を２３０億円から２３２億８１００万円（前期比１１．７％増）へ、営業利益を１０億８０００万円から１７億円（前期６億２７００万円の赤字）へ上方修正すると発表した。 各サービスでの与信や請求業務の改善による原価抑制、販管費の効率化に取り組んだことが奏功し、上期の業績が好調だった。今後も堅調