ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなった日本の「伝統的酒造り」です。 【写真を見る】この秋収獲した新米で仕込んだ新酒の初しぼり酒造メーカー西野金陵の多度津工場23日から約3万本を販売【香川】 香川県多度津町で、この秋収獲したばかりの新米で仕込んだ新酒の初しぼりが行われました。酒造メーカー西野金陵の多度津工場です。しぼりたての新酒を神前に供えて、今シーズンの酒