■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3624) アクセルＭ 東証グロース (9416) ビジョン 東証プライム (6753) シャープ 東証プライム (3099) 三越伊勢丹 東証プライム (9338) インフォＲ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2146) ＵＴ 東証プライム (6753) シャープ 東証プライ