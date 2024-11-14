エヌ・シー・エヌ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(17:15)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比15倍の1.1億円に急拡大したが、通期計画の2.8億円に対する進捗率は41.4％となり、5年平均の42.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.3倍の1.6億円に急拡大する計算になる。