メルペイは11月12日、フリマアプリ「メルカリ」のスマートフォン（スマホ）決済サービス「メルペイ」のネット決済がAmazon.co.jpで利用可能になったと発表した。対象は「メルペイ」の本人確認済みアカウント。「メルカリ」の売上金やポイントを使って、Amazon.co.jpで買いものが可能に●11月12日にすべてのユーザーに拡大2024年10月下旬から対象ユーザーを徐々に拡大し、11月12日に全ユーザーが利用可能になった。Amazon.co.jp