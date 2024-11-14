黒柳徹子が、TWICE内ユニットのMISAMO（ミサモ）から渡された手土産を絶賛し、話題を集めている。 【動画】MISAMOに贈られたお菓子を美味しくいただく黒柳徹子 ■関西出身のMISAMO、大阪のお菓子を黒柳徹子へ贈る MISAMOは本日11月14日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。黒柳と一緒にTWICEの楽曲「TT」を踊ったり、練習生時代の思い出を語ったり、さまざまなトークを繰り広げた。 YouTubeチャンネル『徹子の