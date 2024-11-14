【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■11月1日にリリースされた『DRIP』は発売から2週間足らずで、『BABYMONS7ER』の8ヵ月間の累積販売枚数を突破！ BABYMONSTERが、公式デビュー8ヵ月で全アルバム累積販売枚数153万枚を突破し、グローバル市場での圧倒的な存在感を立証した。 11月4日付のYGエンターテインメントによると、BABYMONSTERは国内販売枚数と海外輸出枚数を合算して累積153万枚（サ&#12