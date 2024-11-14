アゴーラホスピタリティーグループ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(17:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常損益は1億6200万円の黒字(前年同期は3億1900万円の赤字)に浮上し、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は46.3％となった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比51.6％増の1億