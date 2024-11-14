11月13日、タレント・鈴木紗理奈と、既婚者である実業家男性との“タワマン不倫”を「文春オンライン」が報じた。記事によると、鈴木は50代の実業家男性と1年前に知り合い、今年の春から港区の超高級タワマンで半同棲生活を送っているという。しかし、男性には地元・愛知県に残した妻子がおり、鈴木とは不倫関係になる。同誌の直撃に対し、鈴木は「えっ、ウソだ、ウソだ、ウソだ」と驚愕し、妻子がいるとは知らなかったと涙目