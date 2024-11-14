■『UOMO』1月号は11月25日発売 【写真】パーマ風ヘアで最新作ヴァレンティノを着こなす松村北斗（『UOMO』1月号表紙） “オトナが読めるファッション＆ライフスタイルマガジン”『UOMO』1月号の表紙が、セブンネットショッピング公式X（旧Twitter）にて公開された。 表紙には、SixTONES松村北斗が登場し、グレンチェックジャケットに水色のストライプシャツを合わせ、首元にはリボンタイ＆パールをつけたオシャレ