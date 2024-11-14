■木村和美アナ リポート「広島駅の北側も、こちらの南側も一望できる場所なんです。この場所はソラモア広場、確かに空が近くて気持ちがいい場所ですよー！」新しい広島駅ビルの商業施設「ミナモア」。９階の屋上広場が報道陣に公開されました。地上約５０メートル、広さは４１００平方メートルあまりで、テニスコート約２０面分。「ソラモア広場」と名付けられ、ビルの中で空に最も近いこの場所に