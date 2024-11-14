日航機墜落現場「御巣鷹の尾根」の慰霊碑前に造花を供える管理人の黒沢完一さん＝14日、群馬県上野村乗客乗員520人が犠牲になった日航機墜落現場の「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の登山道が冬季で閉鎖する前に、管理人の黒沢完一さん（81）や日航社員らが14日、墓標の清掃など冬支度をした。来年4月29日に開山する予定。尾根に並ぶ犠牲者の墓標に木枯らしが吹き抜け、落ち葉が積もっていた。黒沢さんは慰霊碑の前に色とりど