暑さでぐったりしたひこにゃん（左）とぐんまちゃんの姿を強調して気温上昇の抑制を訴える広告（日本気候リーダーズ・パートナーシップ提供）ひこにゃんも酷暑でピンチ―。脱炭素社会の早期実現を目指す250社超による企業グループが、ご当地キャラクターとタイアップし、気温上昇の抑制に向けた取り組みを訴えるキャンペーンを始めた。産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑えるというパリ協定の目標に沿った温室効果ガス削減目