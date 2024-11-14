大分市内のリサイクルショップで、ゲームソフト1点を盗んだ疑いで28歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市坂ノ市中央に住む28歳の会社員の男です。 警察によりますと、男は今年7月29日午後9時50分頃、大分市内のリサイクルショップで、ゲームソフト1点（税込販売価格3278円）を盗んだ疑いがもたれています。 事件当日、店内の防犯カメラを確認した従業員から「客が何かをバッグに入れている