ファッションモデル・タレントのＪＯＹ（３９）が１４日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ドッキリ企画を仕掛けられた際の心境を告白した。ＪＯＹは自身のアカウントに服と靴の画像を投稿。「ドッキリで激汚れした服がクリーニングを終えてＪＯＹの元にカムバック！」とつづり、ドッキリ企画時に着用していた服であったことを明かすと、「お気に入りの線とマイケルとＲＥＡＤＹＭＡＤＥ、無事で良かったわ」と好みのブラ