Google DeepMindが2018年に開発した、アミノ酸の配列情報からタンパク質の立体構造を予測するAI「AlphaFold」は、多くの重要な分野での研究を加速させることを目的に、2021年にオープンソース化されました。2024年5月にはより多くの生命分子の構造と相互作用を予測できるAIモデル「AlphaFold 3」をリリースし、当初は完全なモデルを公開していませんでしたが、前モデルに続いてAlphaFold 3もオープンソース化しました。AI protein-