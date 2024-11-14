2023年に引き続き、2024年も日本にやってきて、イベントも含め精力的にライブを行った台湾の3人組ロックバンドがSorry Youth(拍謝少年)だ。彼らは現在、台湾で最も注目を集めるオルタナティヴロックバンドなのだそう。◆Sorry Youth 画像 / 動画「台湾のインディーズシーンを牽引する存在だそうですね？」と尋ねると、「そんなことはないです」とメンバーたちは照れていたが、台湾を代表する大型フェス＜MEGAPORT FESTIVAL (大港開