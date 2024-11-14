ハイセンスジャパンは、銀イオン(Ag+)抗菌機能を搭載し、洗濯コースに3つの機能をプラスできるシンプルで使いやすい全自動洗濯機を、2024年11月中旬より発売します。 ハイセンスジャパン「全自動洗濯機」 ハイセンスジャパンは、銀イオン(Ag+)抗菌機能を搭載し、洗濯コースに3つの機能をプラスできるシンプルで使いやすい全自動洗濯機を、2024年11月中旬より発売。 ■商品特徴【銀イオン(Ag+)ユニットで洗濯物を“