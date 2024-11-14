◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（１４日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）今季限りで第一線を退くことを表明している上田桃子（ＺＯＺＯ）は１バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの５オーバー７６で９０位とまさかの出遅れとなった。前半の１８番、後半の２番で痛恨のダブルボギーを喫し、バーディーは６番での一つにとどまった。ラウンド後は「１０、１１番と良いバー