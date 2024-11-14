モンブランは、2024年11月16日(土)から12月25日(水)の期間、対象のモンブランブティックにて税込み30,000円以上購入の方に、モンブラン オリジナル ステッカーセットをプレゼントするハッピーホリデーキャペーンを開催。 モンブラン「2024 ハッピーホリデーキャンペーン」  モンブランは、2024年11月16日(土)から12月25日(水)の期間、対象のモンブランブティックにて税込み30,000円以上購入の方に、モンブラン オリ