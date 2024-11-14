「with Dogs(ウィズ ドッグス) ホテル フォレストヒルズ那須」に12月20日(金)なんと!!フィンランドのサンタクロース村から本物のサンタクロースがワンちゃんにプレゼントをもってやって来ます。サンタクロースと愛犬の共演を、プロカメラマンによる無料記念撮影を実施します。 with Dogsホテル フォレストヒルズ那須 「with Dogs(ウィズ ドッグス) ホテル フォレストヒルズ那須」に12月20日(金)なんと!!フィンランドのサ